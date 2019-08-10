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اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات
http://almnatiq.net/?p=761350
المناطق - الرياض

اكتمل وصول ” 6500 ” حاجّ وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج إلى مشعر عرفات.
وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وهيأت أسطولاً كاملاً من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة لنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة.
يذكر أن عدد المستضافين هذا العام 1440هـ في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بلغ “6500” حاج وحاجة، من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسر الشهداء والمصابين.

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