برنامج ضيوف خادم الحرمين ينقل خطبة “عرفة” ويترجمها إلى 30 لغة

برنامج ضيوف خادم الحرمين ينقل خطبة “عرفة” ويترجمها إلى 30 لغة

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برنامج ضيوف خادم الحرمين ينقل خطبة “عرفة” ويترجمها إلى 30 لغة

برنامج ضيوف خادم الحرمين ينقل خطبة “عرفة” ويترجمها إلى 30 لغة
http://almnatiq.net/?p=761363
المناطق - الرياض

نقلت وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة لحج هذا العام 1440هـ التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ , في مسجد النمرة, إلى مصليات مقرات سكن الضيوف على مشعر عرفات.
وترجمت الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين عبر سماعات لاسلكية.
يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله-

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