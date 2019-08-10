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الإمارات تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة فى عدن

الإمارات تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة فى عدن
http://almnatiq.net/?p=761371

أعربت الإمارات عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن داعية الى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الارهابية الأخرى والقضاء عليها.

ودعا إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

كما أكد أن دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.

وأضاف بأنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للإقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.

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