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أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

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مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

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بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

منطقة عسير
أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة نجران

أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761377
المناطق - نجران

تنظم أمانة منطقة نجران، فعاليات متنوعة من الفنون والألوان الشعبية والفرق الإنشادية والبرامج والمسابقات على مسرح الطفل والأسرة بمقر مهرجان صيف نجران ٤٠ المقام بمنتزه أبا الرشاش وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠.
وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان : أن الامانة ستنفذ عدد من الفعاليات المتنوعة في إجازة عيد الأضحى المبارك، تشمل عروض للفنون والألوان الشعبية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة خاصة في الأعياد والمناسبات وكذلك استضافة فرقة باب الحارة الشامية وفرقة درر الإنشادية بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وبرامج متنوعة وهادفة للطفل والأسرة تلبي رغبات شرائح المجتمع بالإضافة إلى استضافة عدد من المنشدين .من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف نجران : صالح آل سدران ان فعاليات عيد الإضحى المبارك لهذا العام ستنطلق اعتبارا من ١٠ – ١٤ ذي الحجة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران ٤٠ المقام بمنتزه أبا الرشاش بمدينة نجران وذلك من الساعة ٤ عصرا وحتى ١٢ بعد منتصف الليل

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