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أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

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مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

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بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

منطقة عسير
أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة نجران

بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=761378
المناطق - بيشة

أكملت بلدية بيشة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية وتنظيف ساحات مصليات الأعياد والحدائق وكذلك تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بعقود الزينة ومتابعة دورية لمسلخ البلدية وتأهبه لاستقبال الأضاحي في أيام العيد ومواجهة الطلب المتزايد على الذبح من خلال وضع خطة سنوية لتنظيم سير العمل فيه.

وقد أوضح رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني إلى أن العمل في المسلخ سيكون أول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة السادسة مساءً، وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، حيث تكرّس البلدية جهودها لتنظيم العمل داخل المسلخ للحد من الازدحام وتقديم خدمات مميزة للزوار وتذليل العقبات أمامهم للاستمتاع بالعيد دون أي معوقات.

مردفاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ خلال أيام العيد تصل إلى ١٠٠٠ذبيحة يومياً كما قامت البلدية بتخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقاً لتوجيه أمين عسير الدكتور وليد الحميدي لكافة البلديات بوضع مسار لذوي الاحتياجات الخاصة في كل نقطة ذبح تابعة للبلدية.

محذراً في الوقت ذاته من خطورة التعامل مع القصابين المتجولين لما يمثلونه من خطر على الصحة العامة وتلوث البيئة سواء من حيث طريقة الذبح أو لعدم التزامهم بالمعايير الصحية فضلاً عن أن الأدوات التي يتم استخدامها غير معقمة.

كما قدم العلياني شكره لرئيس البلدية المكلف بأعمال العيد سلطان علي المعاوي وكافة المكلفين خلال فترة عيد الأضحى على ما يبذلونه من جهود ميدانية مطالباً المواطنين والمقيمين التواصل مع البلدية عبر الرقم الموحد ٩٤٠ في حال وجود ملاحظات أو شكاوى .

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