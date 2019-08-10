مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

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بمناسبة انطلاق موسم الحج 1440 هـ بدأت جمعية البر بجدة مشروعها السنوي (سقيا حاج ) والذي يهدف لتوزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة ايماناً منها بأنه من أفضل الصدقات.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج من المشاريع الموسمية الاساسية ويأتي ايماناً منها بأنه من أفضل الصدقات امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصدقة سقيا الماء) ، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة.

وأضاف العتيبي أن المشروع يهدف للإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجانب الجهات الرسمية ، تحت شعار اغتنم الاجر في الليالي العشر . وديننا الحنيف حثّنا على التعاون في الخير ،

وبيّن العتيبي أن (بر جدة) تهدف إلى مضاعفة مشاريعها الخيرية في المواسم التي تضاعف فيها الحسنات مشيراً أن هناك عدداً من المشاريع الحيوية الأخرى ومنها: (مشروع الأضاحي) الذي يحظى باهتمام كبير من الجمعية حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسمياً لدى الجمعية وتستهدف الجمعية من خلاله توزيع 1000 أضحية هذا العام ، إضافة إلى مشروع ( كسوة عيد) والذي يعتبرخاتمة طيبة للمشاريع الخيرية التي يختم بها المحسنون مسيرة عطائهم في الأشهر الحرم يجري من خلالها توزيع بطاقات بقيمة 500 ألف ريال . في حين يحصل الأيتام عبر مشروع (عيدية يتيم) على العيديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة 150ألف ريال لجميع الأيتام المستفيدين من الجمعية.

هذا وتأتي مشاريع جمعية البر بجدة الموسمية في إطار حرصها على أداء رسالتها نحو الحجيج وإعانة المحتاجين والأيتام ورسم البسمة على وجوههم.