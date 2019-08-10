احدث الأخبار

أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية
منطقة عسير
 مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى
منطقة عسير
 أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
منطقة نجران
 أمير منطقة تبوك يؤدي غدٍ صلاة عيد الاضحى مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
منطقة تبوك
 درجات الحرارة تصل إلى 40 في المشاعر .. ورذاذ الماء يلطف الأجواء
أبرز المواد
 أُسر شهداء الواجب يؤدون الحج في ضيافة وزارة الدفاع
أبرز المواد
 الإمارات تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة فى عدن
أبرز المواد
 برنامج ضيوف خادم الحرمين ينقل خطبة “عرفة” ويترجمها إلى 30 لغة
أبرز المواد
 اقتداء بسنة النبي.. صلاتا الظهر والعصر في عرفات جمعا وقصرا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج وحاجة من ضيوفه
أبرز المواد
 مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة
أبرز المواد
أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الاضحى بـ 5 الاف من القوى البشرية

منطقة عسير
مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

منطقة مكة المكرمة
بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

بلدية بيشة تستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

منطقة عسير
أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمانة نجران تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة نجران

مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة

مليون عبوة ماء لحجاج بيت الله الحرام توزعها جمعية البر بجدة
http://almnatiq.net/?p=761379
المناطق - جدة

بمناسبة انطلاق موسم الحج 1440 هـ بدأت جمعية البر بجدة مشروعها السنوي (سقيا حاج ) والذي يهدف لتوزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة ايماناً منها بأنه من أفضل الصدقات.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج من المشاريع الموسمية الاساسية ويأتي ايماناً منها بأنه من أفضل الصدقات امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصدقة سقيا الماء) ، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة.
وأضاف العتيبي أن المشروع يهدف للإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجانب الجهات الرسمية ، تحت شعار اغتنم الاجر في الليالي العشر . وديننا الحنيف حثّنا على التعاون في الخير ،
وبيّن العتيبي أن (بر جدة) تهدف إلى مضاعفة مشاريعها الخيرية في المواسم التي تضاعف فيها الحسنات مشيراً أن هناك عدداً من المشاريع الحيوية الأخرى ومنها: (مشروع الأضاحي) الذي يحظى باهتمام كبير من الجمعية حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسمياً لدى الجمعية وتستهدف الجمعية من خلاله توزيع 1000 أضحية هذا العام ، إضافة إلى مشروع ( كسوة عيد) والذي يعتبرخاتمة طيبة للمشاريع الخيرية التي يختم بها المحسنون مسيرة عطائهم في الأشهر الحرم يجري من خلالها توزيع بطاقات بقيمة 500 ألف ريال . في حين يحصل الأيتام عبر مشروع (عيدية يتيم) على العيديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة 150ألف ريال لجميع الأيتام المستفيدين من الجمعية.
هذا وتأتي مشاريع جمعية البر بجدة الموسمية في إطار حرصها على أداء رسالتها نحو الحجيج وإعانة المحتاجين والأيتام ورسم البسمة على وجوههم.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911

وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911
وزارة التجارة: 327 مليون وجبة وعبوة مياه صُعدت لضيوف الرحمن خلال 8 أيام

وزارة التجارة: 327 مليون وجبة وعبوة مياه صُعدت لضيوف الرحمن خلال 8 أيام
السعودية للكهرباء: أحمال يوم «التروية» 253 ميجاوات.. ولا يوجد بلاغات مؤثرة

السعودية للكهرباء: أحمال يوم «التروية» 253 ميجاوات.. ولا يوجد بلاغات مؤثرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*