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وزير الصحة : الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية

وزير الصحة : الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية

أبرز المواد

وزير الصحة : الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية

وزير الصحة : الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية
http://almnatiq.net/?p=761394
المناطق_واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية – ولله الحمد – ، وأن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها ، .
وقال معاليه في مداخلة مع قناة الأخبارية : الحج فيه أكثر من 2 مليون شخص يجتمعون في مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم يأتوا من أكثر من 102 دولة، فنحن حريصين على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام .
وعن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام ، قال معاليه : حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير أفضل رعاية صحية لحجاج بيت الله فنحن نستعد لفترات طويلة للحج ويتم التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات ، فلدينا خمسة وعشرين مستشفى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فيها أكثر من خمسة الأف سرير، كذلك لدينا في المشاعر قرابة ثلاثين ألف شخص من أبطال الصحة لخدمة الحجاج، إضافة إلى استعدادات كبيرة في كل المنافذ والمشاعر المقدسة ففي مشعر عرفات على سبيل المثال لدينا أربعة مستشفيات تعمل فقط لهذا اليوم لتقديم أفضل خدمة وأفضل رعاية للحجاج بالإضافة لدينا كذلك عيادات متنقلة تقدم الخدمات في المواقع مباشرة، ولدينا قرابة أكثر من 100 عيادة متنقلة تكون قريبة من تجمعات الحجاج لتقديم الخدمات الاسعافية بشكل عاجل لمن يحتاج لها.

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