المملكة تحقق أول ميدالية في أول مشاركة بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية

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حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ميدالية برونزية خلال مشاركتها الأولى في فعاليات الدورة الـ 31 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI المقامة في أذربيجان، بمشاركة 87 دولة، فاز بها الطالب فارس بسيوني.

ورفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي التهاني للقيادة الرشيدة على هذا الإنجاز الوطني الجديد المتزامن مع احتفالات المملكة والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الإنجاز يعكس ثراء الوطن وقوة رأس ماله الفكري، ولاسيما أن هذه النتيجة تاريخية بكل المقاييس باعتبارها أول ميدالية للمملكة في أول مشاركة لأبناء الوطن في هذه المسابقة.

وأشار إلى أن “موهبة” سعت من وراء المشاركة في هذا الأولمبياد إلى تأهيل موهوبي الوطن للعمل في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، ونشاطات الاقتصاد الرقمي الذي يعد أحد المصادر المهمة للنمو وفرص العمل.

وتوجه معالي الدكتور المتحمي بالشكر والتقدير لشركاء” موهبة ” وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، على جهودهم ودعمهم وتعاونهم، لترشيح واختيار أعضاء الفريق السعودي الذي مثل المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.