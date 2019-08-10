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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مشعري مزدلفة ومنى لاستقبال الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مشعري مزدلفة ومنى لاستقبال الحجاج

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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مشعري مزدلفة ومنى لاستقبال الحجاج

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مشعري مزدلفة ومنى لاستقبال الحجاج
http://almnatiq.net/?p=761403
المناطق_مكة

هيأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة , مشعري مزدلفة ومنى استعداداً لاستقبال الحجاج، مستفيدةً من فراغ المشعرين وتواجد الحجاج في عرفات، حيث انتشرت الفرق الميدانية للأمانة بكامل معداتها في المشعرين لتنظيفهما وصيانة مرافقهما عقب مغادرة الحجاج إلى مشعر عرفات، كما جرى تعقيم الطرق المؤدية لمشعر منى باستخدام مواد تعقيميه غير ضارة للصحة العامة وصديقة للبيئة، وذلك حسب الجدول الزمني المخصص لخطة النظافة التشغيلية بالمشاعر المقدسة .
وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن الأمانة جندت حوالي (13) ألف عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة مجهزين بكامل المعدات اللازمة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المعدات الجديدة ذات الأحجام الصغيرة والمكانس الآلية، والتي يسهل استخدامها في أماكن الازدحام .
وأبان أنه تم توزيع العمال والمعدات على البلديات الفرعية بمكة المكرمة ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة حسب احتياج وازدحام كل منطقة بالحجاج والأسواق التجارية، كما تم توفير 672 معدة ما بين ثقيلة ومتوسطة ووسائل نقل، إضافة إلى 138 مخزناً أرضياً للنفايات بالمشاعر المقدسة وذلك لتخزين النفايات بأماكن مؤقتة خاصة في المناطق المزدحمة للتغلب على مشكلة الإزدحام وصعوبة حركة السيارات في تلك المنطقة كما تم توفير 1189 صندوقاً ضاغطاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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