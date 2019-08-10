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ريال مدريد يعرض على نيمار راتباً سنويا 40 مليون يورو

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ريال مدريد يعرض على نيمار راتباً سنويا 40 مليون يورو

ريال مدريد يعرض على نيمار راتباً سنويا 40 مليون يورو
http://almnatiq.net/?p=761408
المناطق_وكالات

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد قدم عرضا ضخما لضم النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار (27 عاما) في حال انضمامه لريال مدريد، وهو ما يفوق راتب نيمار حاليا لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو، وفقا لوسائل إعلام).

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ووضعت الصحيفة للموضوع عنوانا يقول:” فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب” مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار لخمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.

كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة “او ماي جول” على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

غير أن خوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة، نفى في تصريحات آنذاك إجراء النادي مفاوضات بشأن عودة نيمار وقال ” لا توجد حالة نيمار”، واضاف أنه وفقا للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش ” فهو ليس سعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس”.

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