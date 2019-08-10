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طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات

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طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات

طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات
http://almnatiq.net/?p=761409
المناطق_مكة

سخرت القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية , ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.
وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مشعر عرفات لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى عرفات والاستقرار في المشعر , ومن ثم النفرة إلى مزدلفة.
وبين أن القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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