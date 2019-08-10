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منشأة الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج

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منشأة الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج

منشأة الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج
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تأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.
وزودت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية ، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة ، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة ، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة بها.
وتضمنت مشاريع الوزارة تنفيذ وتجهيز كاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات, بما يتفق مع الخطط العامة لخدمة الحجيج وتنقلاتهم في المناسك ، حيث تمتد شبكة الكاميرات ابتداءً من نهاية مزدلفة وحتى ساحات الجمرات بما في ذلك مراقبة الحركة داخل مختلف أدوار منشأة الجمرات ومنحدراتها ومخارجها.
وتأتي شاشات البث التلفزيوني الإرشادي في ساحات منطقة الجمرات ضمن الخدمات المساندة، عبر لوحات ضخمة عند مخيمات الحجاج وأماكن تواجدهم .

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