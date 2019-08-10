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الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة

الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة
http://almnatiq.net/?p=761425
المناطق_واس

دعت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية, لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.
ويهدف تطبيق “صحة” إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية الكترونيًّا؛ حيث يتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية.

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