موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

المناطق_عادل الزهراني

مايميز موسم الطائف أنه اعطى مساحة كبيرة للمبدعين والمبدعات لإبراز ابداعهم وتطوير مواهبهم ومن المبدعين التقينا احد الفنانين الذين يحلقون بسماء عكاظ الفنان محمد باجبير فنان يجيد الرسم بالكلمات والعبارات والخط على الخشب والمباخر وغيرها سالناه عن موهبته فتحدث انها شغوف بالفن والرسم وتعلم حتى اتقن الرسم بالعبارات ثم تحدث عن اهم أعماله

الاولى للملك عبدالعزيز رحمه الله مكتوبة بعبارة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود

ثم رسمة للملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مكتوبة بعبارة ملك الحزم

ورسمة ايضا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مكتوبة بكلمات النشيد الوطني السعودي

وقد لاقى الفنان باجبير إعجاب زوار سوق عكاظ على موهبته واتقانه لها.