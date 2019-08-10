موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

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موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم
http://almnatiq.net/?p=761432
المناطق_عادل الزهراني
مايميز موسم الطائف  أنه  اعطى مساحة  كبيرة  للمبدعين والمبدعات لإبراز ابداعهم وتطوير  مواهبهم ومن المبدعين  التقينا احد الفنانين الذين يحلقون بسماء  عكاظ  الفنان محمد باجبير فنان يجيد الرسم بالكلمات والعبارات والخط على  الخشب والمباخر وغيرها سالناه عن موهبته فتحدث  انها شغوف بالفن والرسم وتعلم حتى  اتقن الرسم  بالعبارات ثم تحدث عن اهم أعماله
الاولى للملك عبدالعزيز رحمه الله مكتوبة بعبارة  المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود
ثم رسمة للملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مكتوبة بعبارة  ملك الحزم
ورسمة ايضا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان  حفظه الله مكتوبة بكلمات النشيد الوطني السعودي
وقد لاقى الفنان باجبير إعجاب زوار  سوق عكاظ على موهبته واتقانه لها.

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