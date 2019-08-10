استئصال ورم سرطاني من لسان مريضة بمستشفى عسير المركزي

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نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في جراحات أورام الرأس والرقبة المتقدمة والترميم بقيادة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني و الدكتور علي بن مهدي القناص استشاريي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات أورام الرأس والرقبة والترميم وعدد من الأخصائيين وفريق متميز من التخدير والتمريض في إجراء عملية إستئصال ورم سرطاني من لسان مريضة مع تشريح العقد اللمفاوية لكلتا الجهتين من الرقبة حيث إستغرق إجراء العملية حوالي ٩ ساعات .

وبينت صحة عسير أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية والتي يتم إجراؤها بمستشفى عسير المركزي بفضل الله ثم بتوفر الكوادر الطبية المتميزة والإمكانيات المتقدمة ، حيث قدم سعادة المشرف العام على مستشفى عسير الدكتور علي بن سعيد مستور شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على ما يحظى به المستشفى من دعم وإهتمام مما ساهم في تقديم خدمات صحية متقدمة بالمستشفى .