490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و 11 طريقة لشرائها

490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و 11 طريقة لشرائها

أبرز المواد
موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

منطقة مكة المكرمة
استئصال ورم سرطاني من لسان مريضة بمستشفى عسير المركزي

استئصال ورم سرطاني من لسان مريضة بمستشفى عسير المركزي

منطقة عسير
الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة

الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة

أبرز المواد

490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و 11 طريقة لشرائها

490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و 11 طريقة لشرائها
http://almnatiq.net/?p=761439
المناطق_مكة

حدد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي قيمة سندات الأضاحي لموسم حج هذا العام، بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أمريكياً.

وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر 10 قنوات متعددة تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن المشروع استخدم نوافذ إلكترونية محددة تخاطب الحجاج بأكثر من 12 لغة عالمية مختلفة، وتمكن الحاج من شراء سندات الهدي ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، أو المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.

روابط ذات صلة

موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم

موسم الطائف أعطى مساحة للمبدعين والمبدعات لإظهار مواهبهم
الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة

الصحة تدعو الحجاج إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة
منشأة الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج

منشأة الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*