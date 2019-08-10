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«البلدية والقروية» تُعقّم الطرق المؤدية لمشعر منى
http://almnatiq.net/?p=761449
المناطق_مكة

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، اليوم بأعمال كنس وتنظيف وتعقيم الطرق المؤدية لمشعر منى .

واستخدمت الإدارة العامة للنظافة مواداً تعقيمية غير ضارة بالصحة العامة وصديقة للبيئة، وذلك استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وشملت الأعمال أيضاً كنس وتنظيف الساحات وغسل الأرصفة المحيطة بمسجد الخيف.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية للمحافظة على المشاعر المقدسة صحياً وبيئياً، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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