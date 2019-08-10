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الأرصاد: كمية الأمطار التي هطلت على مشعر عرفات بلغت 30 ملم

الأرصاد: كمية الأمطار التي هطلت على مشعر عرفات بلغت 30 ملم
http://almnatiq.net/?p=761452
المناطق_مكة

أنعم الله على حجاج بيته بهطول أمطار رعدية بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة الرياح 100كلم/س، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً وبلغت 40 درجة مئوية، وتتوقع الهيئة فرصة تكون السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك استكمالاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من توقعات تفيد بهطول أمطار رعدية اليوم، من متوسطة إلى غزيرة على المشاعر المقدسة (عرفات ومنى ومزدلفة) ومكة المكرمة مصحوبة بتيارات هابطة.

وواصلت الهيئة عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر باستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات في متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة، وقامت بإرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيما بثت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، إضافةُ إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي لذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

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