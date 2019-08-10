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سفارة المملكة في ماليزيا أصدرت (36 ألف) تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440ه

سفارة المملكة في ماليزيا أصدرت (36 ألف) تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440ه

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سفارة المملكة في ماليزيا أصدرت (36 ألف) تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440ه

سفارة المملكة في ماليزيا أصدرت (36 ألف) تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440ه
http://almnatiq.net/?p=761458
المناطق_الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان أن السفارة أنهت خلال حج هذا العام إصدار أكثر من (36 ألف) تأشيرة لحجاج ماليزيا تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتقديم وتسخير جميع الإمكانيات وأعلى جودة من الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
وأوضح أن المملكة قدمت أنموذجًا فريدًا في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرة طريق مكة الخاصة بإنهاء إجراءات دخول الحجاج الماليزيين كافة للمملكة، من مطار كوالالمبور الدولي، ووجدت إشادة رسمية وشعبية وإعلامية في ماليزيا.
وأشار إلى أن السفارة لا تدخر جهدًا في توفير جميع التسهيلات للحجاج الماليزيين كل عام، من أجل أداء شعائرهم في طمأنينة وسكينة، ليعودوا سالمين إلى بلادهم، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالهم الصالحة.

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