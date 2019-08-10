‏‫نجاح كبير في الحركة المرورية في منى وعرفات

المناطق_مكة

نجحت الخطة المرورية التي وضعتها قوة أمن الحج لشؤون المرور لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات التي بدأت من يوم التروية.

وكانت الفرق الميدانية قد بدأت منذ ظهر يوم عرفة، لإعادة توجيه الحركة المرورية وتجهيز الطرقات الرئيسية أمام نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها ثم العودة إلى مشعر منى ومكة المكرمة لإكمال النسك من يوم النحر إلى أخر أيام التشريق.

حيث تم تجهيز مختلف محاور الطرق أمام نفرة ضيوف الرحمن إلى مزدلفة، حيث حولت محاور طريق الطائف وطرق (26- 38- 44- 50- 62- 56) لتسيير قافلات الحجيج في اتجاه واحد من خلالها، كما تم تخصيص العديد من الطرق للمشاة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفصل الحركة المرورية عن الراغبين في السير على الأقدام إلى مشعر مزدلفة .