بالصور| المسلمون يحجون إلى عرفة.. والحوثيون إلى صعدة

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http://almnatiq.net/?p=761471
المناطق.. إسلام داوود

في الوقت الذي يتجمع ملايين المسلمين من أرجاء المعمورة للوقوف على صعيد مشعر عرفات تأدية للركن الأعظم من أركان الحج، تبتدع مليشيا الحوثي الإرهابية بدعة مرفوضة في اليمن.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قيام مليشيا الحوثي بنقل مجسمات للكعبة المشرفة في أرجاء صعدة وصنعاء باليمن لمحاكاة أداء شعائر الحج في الأراضي المقدسة.
وتمنع المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران مئات الآلاف من اليمنيين من أداء فريضة الحج كل عام، فيما تتيح المملكة الفرصة لليمنيين لأداء الفريضة عبر إتاحة برامج حج مخصصة لمساعدتهم على رأسها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يستقبل آلاف الحجاج سنويا على نفقة المملكة.

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