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انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته

انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته

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انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته

انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته
http://almnatiq.net/?p=761477
المناطق_وكالات

أقدم الملياريدير الأميركي جيفري إيبستين على الانتحار في زنزانته في نيويورك حيث كان ينتظر محاكمته بتهم الاعتداء جنسياً على قاصرات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أقدم إيبستين البالغ 66 عاماً على الانتحار شنقاً في زنزانته وعثر على جثته صباح السبت ، وذلك نقلاً عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم.

وسبق أن عثر على إيبستين أواخر يوليو على الأرض في زنزانته في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وعلى عنقه كدمات، في أعقاب محاولة انتحار مفترضة.

لكن إصاباته حينها لم تكن خطرة وشارك بعد ذلك بأيام في جلسة استماع قضائية.

واتهم إيبستين بتنظيم شبكة تضم عشرات الفتيات الصغيرات بالسن بعضهن طالبات جامعيات واستغلالهن جنسياً في المنازل العديدة التي يملكها.

وووجهت إليه في 8 يوليو تهمة الاستغلال الجنسي لقاصرين وتهمة التآمر للقيام بالاتجار الجنسي بقاصرين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاماً. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف يونيو 2020.

ورفض في 18 يوليو طلب الملياردير، الذي تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دولار، إطلاق سراحه بكفالة.

ويُعدّ مركز متروبوليتان الإصلاحي، الذي يودع فيه عموما المتهمون الذين ينتظرون محاكمتهم، أحدى أكثر المؤسسات أمناً في الولايات المتحدة.

وقضى فيه كذلك مهرب المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب “إل شابو” اكثر من عامين.

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