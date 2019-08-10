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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=761491
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

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