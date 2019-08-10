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وزير الإعلام يتفقد سير العمل بمقر الوزارة والهيئات التابعة في مشعر عرفات

وزير الإعلام يتفقد سير العمل بمقر الوزارة والهيئات التابعة في مشعر عرفات
http://almnatiq.net/?p=761494
المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم بجولة تفقدية لمقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات, تابع خلالها سير خطة الوزارة في نقل شعيرة الحج لهذا العام 1440هـ , وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج .
واستمع معاليه إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.
وشملت الجولة التي قام بها معاليه برج الوزارة ، حيث تجول على الاستديوهات التلفازية والإذاعية ، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات على الهواء مباشرة ، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والتغطيات الإعلامية عبر الأثير.
بعد ذلك زار معالي وزير الإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية واستمع إلى شرح عن الجهود التي تقدمها “واس”، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، وما تقدمه من المواد الأخبارية والتقارير والصور التي تم نشرها بست لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية والروسية ، لتنقل للعالم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن.
بعدها توجه معاليه إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون ، واطلع على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية للهيئة والإمكانيات والتقنيات المستخدمة للبث، كما اطلع على استديو الإذاعي في المركز .
وزار معاليه خلال جولته المركز الإعلامي للضيوف ، والتقى الإعلاميين بالمركز الذين قدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – على الجهود التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن .
وأثنى معالي الأستاذ تركي الشبانة خلال الجولة على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات ، مؤكداً حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها في خدمة ضيوف الرحمن ونقل أداء مناسكهم إعلامياً للعالم أجمع .
وأبدى معاليه رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الإعلام المشاركة في نقل شعائر الحج ، وإبراز الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً تقديم الوزارة جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة.
رافق معاليه وزير الإعلام خلال الجولة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين والمشرف العام على مكتب معالي الوزير حمود العتيبي وعدد من المسؤولين بالوزارة .

 

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