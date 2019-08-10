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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة

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أمير منطقة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761501
المناطق - نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار .
كما رفع سمو أمير منطقة نجران التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية .

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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