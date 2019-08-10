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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة 75 ميجاوات .. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية في عرفات

السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة 75 ميجاوات .. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية في عرفات
http://almnatiq.net/?p=761504
المناطق - واس

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخدمة الكهربائية يوم عرفة مستقرة في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.
وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت 75 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3261 ميجاوات، فيما وصل عدد البلاغات 19 بلاغاً غير مؤثرة في المشاعر المقدسة، خمسة منها تخص الشركة فقط، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبيناً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ 11 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط تم إعدادها مُسبقاً.

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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