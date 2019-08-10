احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة 75 ميجاوات .. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية في عرفات
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 وزير الإعلام يتفقد سير العمل بمقر الوزارة والهيئات التابعة في مشعر عرفات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته
أبرز المواد
 ‏‫نجاح كبير في الحركة المرورية في منى وعرفات
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة

الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة

أبرز المواد
حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761517
المناطق - واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد- رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة

الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة
حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*