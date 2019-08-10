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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
http://almnatiq.net/?p=761520
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و (صحواً) على المدينة المنورة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 45 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 28 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 18 – 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 – 42 كيلو متراً في الساعة.

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