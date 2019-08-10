أبناء المملكة يتطوعون لخدمة ضيوف الرحمن

مكة - عادل الزهراني

يأتي عام ويذهب آخر ويجمع العالم أجمع ان #العالم_في_قلب_المملكة

هكذا يستقبل الآف المتطوعين من أبناء هذا الوطن الغالي حجاج بيت الله الحرام بالورود والهدايا والابتسامة تعلو محياهم إضافة الى دورهم لمساعدة الحجاج في أداء مناسكهم الى جانب الجهات الحكومية المشاركة كما ان هناك مختصين بالترجمة بعدد لغات العالم

فالمملكة العربية السعودية تستقبل حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة،ومع مترجمين متطوعين من أبناء وبنات المملكة،الذين تطوعو في ترجمة لغات العالم للحجاج القادمين من دول العالم

‏وقد قطع أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ، صغارًا وكبارًا انهم في خدمة الحجيج..

وبتظافر جهود جميع الجهات المعنية المشاركة بالحج ‏أصبحت المملكة العربية السعودية مدرسة في ادارة الحشود على مستوى العالم ومدرسة أخرى في كيفية التعامل مع ضيوف المملكة العربية السعودية وخاصة ضيوف الرحمن تقبل الله حجهم .