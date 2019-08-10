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الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية
http://almnatiq.net/?p=761532
المناطق - الرباط

التقى نائب رئيس اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي ، أمين عام رواد ورائدات كشافة الامارات العربية المتحدة ، الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري، يرافقه عضو رواد كشافة دولة الكويت يوسف نجم الطراروة يوم أمس برئيس الجمعية الكشفية الحسنية المغربية الرائد الكشفي عبداللطيف كراكاس بمقر بالرباط.

وجرى خلال اللقاء الودي ، بحث ومناقشة عدداً من المواضيع التي تهم الحركة الكشفية بصفة عامة ، والمواضيع التي تخص رواد ومرشدات الكشافة بصفة خاصة .

وتضمن اللقاء الذي يأتي في إطار تبادل الزيارات والخبرات بين رواد الكشافة القيام بجولة في المعرض المقام بمبنى الجمعية والذي يحكي تاريخ الحركة الكشفية في المغرب .

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد الدوسري بعض التذكارات كإهداء شخصي للمعرض .

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