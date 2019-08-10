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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761535
جازان - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أبناء منطقة جازان كافة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – بحلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سمو في برقية تهنئة بهذه المناسبة : ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .

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