رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب أمير منطقة جازان في برقية تهنئة بهذه المناسبة : ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات” ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.
نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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