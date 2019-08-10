احدث الأخبار

نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية
أبرز المواد
 الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يخصص ٣٨ فرقة إسعافية للدراجات النارية يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أبناء المملكة يتطوعون لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الطيران المدني: (27) دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة 75 ميجاوات .. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية في عرفات
أبرز المواد
نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية

الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية

أبرز المواد
الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة

الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة

أبرز المواد

نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=761538
جازان - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب أمير منطقة جازان في برقية تهنئة بهذه المناسبة : ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات” ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك
الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية

الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية
الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة

الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*