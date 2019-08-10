احدث الأخبار

ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية
أبرز المواد
 سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج
أبرز المواد
 قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الدكتور أحمد الدوسري يقوم بزيارة ودية للكشافة الحسنية المغربية
أبرز المواد
 الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يخصص ٣٨ فرقة إسعافية للدراجات النارية يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أبناء المملكة يتطوعون لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية

ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية

أبرز المواد
سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج

هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج

أبرز المواد
قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة

قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة

أبرز المواد

ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية

ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية
http://almnatiq.net/?p=761550
المناطق - وكالات

اعلنت الجماعة الحوثية انها بصدد طرح مبادرة للمصالحة الوطنية والحل السياسي وتشكيل لجنة، جاء ذلك في كلمة القاها وزير اعلام الجماعة الانقلابية نيابة عن رئيس المجلس السياسي.

ودعا القيادي الحوثي في كلمته “جميع الأطراف اليمنية الى ان تأخذ المبادرة على محمل الجد للخروج باليمن من دوامة الصراع”.

وكانت الحركة قد منيت بنكسات في الآونة الأخيرة، واعترفت بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، احد ابرز قيادات الجماعة وشقيق زعيمها، عبدالملك الحوثي، في الاسبوع الماضي في ظروف غامضة.

واعترفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، بمقتل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي. وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثیین الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي، الذي قضى بعملية اغتيال، بحسب وصفها.

وفي حين لم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، أكدت الوزارة أنها “لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال”.

ورجحت مصادر قبلية أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين بكمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي.

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد تحدثت عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي في غارة للتحالف.

ويذكر أن الميليشيات تتستر على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها.

روابط ذات صلة

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج

هيئة الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1440هـ بلغ 2.489.406 حجاج
قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة

قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*