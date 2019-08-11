مساهمة فعالة للكشافة في 3 مستشفيات بمشعر عرفات

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http://almnatiq.net/?p=761563
عرفات - مبارك الدوسري

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية ، جهودها مع وزارة الصحة ، من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، حيث باشر أفراد الكشافة اليوم العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام ، وجبل الرحمة ، ونمرة ، ولازالت عدداً من الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.

وتضمنت المشاركة المساهمة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات ، كما تمت المشاركة في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم الى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم  

وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 500 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في ( 10 ) مراكز صحية ، و ( 10 ) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة ، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات ، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة ، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة .

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