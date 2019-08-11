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وزارة التجارة: 78 مليون عبوة ووجبة غذائية وُفّرت لضيوف الرحمن في يوم عرفة

وزارة التجارة: 78 مليون عبوة ووجبة غذائية وُفّرت لضيوف الرحمن في يوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=761574
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار نجاح الخطة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث تم توفير أكثر من 78 مليون وجبة غذائية وعبوة خلال الساعات الماضية.
وشهد مشعر عرفات اليوم ولله الحمد وفرة في السلع والمواد التموينية من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة والألبان والعصائر والمرطبات المبردة وغيرها من المواد التي تفي بمتطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن.
وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول (1,393) شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.
وتابعت الفرق الميدانية دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات (5.5) ملايين وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (28) مليون عبوة مياه مبردة و (27.7) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(16.8) مليون رغيف خبز ومعجنات بالإضافة إلى (320) ألف قالب ثلج.
وتواصل الفرق الرقابية بالوزارة جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أي مخالفات تجارية.

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