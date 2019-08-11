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الخارجية : المملكة تتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن

الخارجية : المملكة تتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن

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الخارجية : المملكة تتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن

الخارجية : المملكة تتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن
http://almnatiq.net/?p=761578
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.

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