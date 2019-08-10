أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة : أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠ه , سائلا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في برقية التهنئة : “يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠ هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “.