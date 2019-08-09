مدني الباحة : امطار غزيرة على الباحة ولم تسجل اَي حالة إصابة او وفاة

المناطق - الباحة

هطلت اليوم السبت على منطقة الباحة امطار من متوسطه الى غزيره شملت كل من مركز قرن ظبي ومحافظة المخواه ومركز نيرا ومحافظة العقيق ومحافظة بني حسن ومحافظة غامد الزناد ومحافظة المندق ومحافظة قلوه ومحافظة الحجره ومدينة الباحه ومركز الشعراء ومركز كرا الحائط وغابة رغدان وسال على اثرها العديد من الاوديه والشعاب ومنها وادي اللحيان وادي الشاعر وادي ضرك وادي دوقه عقبة قلوه وادي اشحط وادي عياس وادي المعصوم وادي الجرداء وادي العابده وادي الروضه والقاع

وذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه تم تحريك عدد من دوريات السلامه لتنبيه ومنع المواطنين من عبور تلك الاوديه كما تم مركزة فرق استباقيه في العديد من المواقع الحرجه بالمنطقه ومحافظاتها كما تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه العميد زهير البسامي العمليات الميدانيه ودعى المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطه والحذر وعدم المجازفه في عبور الاوديه اثناء جريانها كما اشاد بتعاون الجهات ذات العلاقه في مواجهة الحاله والاستجابه في مواجهة بعض الاضرار التي وقعت في العقاب التي تربط السراه بتهامه وقد تم مباشرة حادثين لمركبتين داخل وادي ضرك الاولى لصالون به عائله مكونه من 5 اشخاص والثانيه لوانيت به شخصين كما تم مداهمة سيول لمنزل بمحافظة العقيق وتم التعامل مع الحاله بدون اصابات كذلك اخراج مركبه محتجزه بها شخصين بمحافظة المندق كما تم التعامل مع عدة بلاغات حيال تساقط صخور على الشوارع العامه وتم توجيه الجهات ذات العلاقه حيال ازالتها كما تم تأمين ونقل شخص في منتصف عقبة قلوه بسبب تعطل مركبته وتم ايصاله لاعلى العقبه وهو بصحه جيده ولم يسجل ولله الحمد اي وفيات او اصابات لهذه السيول جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها ارجاء البلاد

والدفاع المدني يدعو الجميع الى اخذ الحيطه والحذر والابتعاد عن مجاري الاوديه اثناء جريانها والاستماع الى تحذيرات وتنبيهات رجال الدفاع المدني المتواجدين على مداخل الاوديه متمنياً للجميع السلامه الدائمه .