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الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 44 جامعًا و 161 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى

الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 44 جامعًا و 161 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى

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الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 44 جامعًا و 161 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى

الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 44 جامعًا و 161 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=761604
المناطق - الباحة
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها ــ بمشيئة الله تعالى ــ صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والبالغ عددها 44 جامعًا، و161 مصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس، أن الفرع أنهى جميع الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع، والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك, مشيرًا إلى أن الصلاة سوف تقام بمدينة الباحة عند الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة صباحًا.

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