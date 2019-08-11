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خالد بن سلمان : موقف المملكة الداعم للشرعية اليمنية ثابت ولايتغير

خالد بن سلمان : موقف المملكة الداعم للشرعية اليمنية ثابت ولايتغير
http://almnatiq.net/?p=761615
المناطق - الرياض

أكد صاحب السمو  الملكي الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع ،أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعده وداعش.

وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر : نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والاخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.

واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والاغاثي وهو امر لا تقبله المملكة.

أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة

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