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نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب هطول الأمطار

نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب هطول الأمطار

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نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب هطول الأمطار

نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=761620
المناطق - أبها

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من عقبة الصماء نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة وانهيارات متعددة وسقوط صخور من الجبال أدت إلى تعطل حركة المرور على العقبة.

وقد سخر فرع الوزارة كافة طاقاته من معدات وكوادر بشرية لسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة وفتح الطريق بالكامل للمواطنين واعادة حركة السير بصورة طبيعية

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لا تزال جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار ، وتواجد المعدات تحسباً لأي انهيار قد يحدث لاقدر الله .

 

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