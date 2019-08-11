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وزير الداخلية ينوه بجهود القطاعات الأمنية والجهات المعنية لخدمة الحجاج

وزير الداخلية ينوه بجهود القطاعات الأمنية والجهات المعنية لخدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=761654
المناطق - الرياض

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم ، حيث اتسمت نفرتهم بانسيابية تامة وفي أوضاع آمنة مطمئنة .
ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية والجهات المعنية من جهود لخدمة الحجاج والمشاركين في موسم حج هذا العام 1440 هـ وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مما مكن جموع الحجيج من أداء مناسك حجهم في عرفات ومزدلفة بيسر وسهولة واطمئنان وفق خطط أمنية ووقائية وخدمية متطورة يقوم على تنفيذها آلاف من الكوادر المؤهلة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة بأمن وأمان وجميعهم ينعمون بما وفرته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات ، متمنياً سموه للحجاج استكمال مناسك حجهم وهم في أحسن حال وأن يمن الله عليهم بالقبول والغفران ، مؤكداً سموه استمرار الجهود الأمنية المبذولة لضمان استكمال الحجاج مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة .

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