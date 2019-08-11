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عرفات تشهد ولادة طفلين ليبي وغيني

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عرفات تشهد ولادة طفلين ليبي وغيني

عرفات تشهد ولادة طفلين ليبي وغيني
http://almnatiq.net/?p=761675
المناطق - الرياض

شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة حالتي ولادة.
ففي مستشفى جبل الرحمة رزقت الحاجة سعاد محمد بربوش ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عام بطفل بولادة طبيعية وتتمتع الحاجة سعاد بصحة مستقرة ولله الحمد مع احتمال خروجها يوم غد.
وأعرب الحاج الليبي عشان يوسف عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفًا أنه أطلق اسم “عرفة” على المولود الذي يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد تيمننا بهذا اليوم الفضيل الذي ولد فيه.
من ناحية أخرى شهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغنية ميمونة علي (23) عامًا لطفل بعد عصر يوم الوقفة، الحاجة ميمونة كانت في غاية السعادة بطفلها الذي كان بصحة جيدة وقدمت شكرها للفريق الطبي والقابلة التي باشرت حالتها وكانوا في توديعها هي وطفلها حيث غادروا المستشفى في حالة مستقرة وسليمة

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