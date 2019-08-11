نصائح طبية لوقاية حجاج بيت الله الحرام من أشعة الشمس

المناطق - الرياض

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنبًا للحروق السطحية التي قد تكون غالبًا من الدرجة الأولى في الجلد .

وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي , تجنبًا للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي .

وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا .

ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنبًا للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحيانًا إلى التهاب حاد .