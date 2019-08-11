“أونر فيجين”.. التلفزيون الذكي على طريقة “هواوي”

المناطق - الرياض

أفادت تقارير إعلامية متخصصة أن شركة هواوي الصينية أعلنت عن طرح أول أجهزة تلفزيون تعمل بنظام التشغيل الخاص بها “هارموني”، مشيرة إلى أنها ستطرحهما للبيع في الأسواق الصينية الأسبوع المقبل.

وقالت التقارير إن هواوي ستطرح جهازي تلفزيون ذكيين أطلقت عليها اسم “أونر فيجين” و”أونر فيجين برو”، ما يشير إلى أنها آخذة في الابتعاد التدريجي عن نظام التشغيل أندرويد من غوغل، بحسب ما ذكر موقع “غاجيت 360”.

وتأتي هذه الخطوة بعد علقت غوغل ترخيص أندرويد الخاص بشركة هواوي في شهر مايو الماضي، الأمر الذي دفع الشركة الصينية إلى الإعلان عن خططها لتطوير نظام تشغيل بديل خاص بها، على الرغم من أنها تقول إن “هارموني” كان قيد التطوير منذ أكثر من عامين.

ومن المنتظر أن يعمل نظام التشغيل “هارموني” على كل شيء بدءا من الأجهزة القابلة للارتداء إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، ولكن في الوقت الحالي، تقول هواوي إن تركيزها ينصب على “الشاشات الذكية” مثل تلفزيون “أونر فيجين”.

وعلى الرغم من أن الشركة قد أوضحت أن نظام التشغيل جاهز للعمل على الهواتف الذكية، إلا إنها قالت إنها تخطط لمواصلة استخدام أندرويد للهواتف الذكية الخاصة بها في الوقت الحالي.

فيما يتعلق بالأجهزة، تشمل أجهزة التلفزيون شرائح “هونغهو 818” من هواوي، وهي معالج ثماني النواة سيعالج الصور التي تظهر على الشاشة، كما أفاد موقع “ذي فيرج” المعني بأخبار التقنية.

وستشمل أيضا شاشة بحجم 55 بوصة، بدقة 4K، ويمكن استخدامها كأساس في المنزل الذكي، وفقا لغاجيت 360، حيث ستزود الشاشات المشاهدين بمعلومات حول الطقس ويمكنهم تتبع الطرود البريدية والمشتريات عبر الإنترنت، كما يمكنها التحكم بالهواتف الذكية.

عند طرحها للبيع في 15 أغسطس، سيتم تشغيل “أونر فيجين” Honor Vision بمبلغ يعادل 540 دولارا، بينما سيتم بيع النسخة الاحترافية “أونر فيجين برو” Honor Vision Pro مقابل 680 دولارا.

ووفقا للمعلومات، فهناك بعض الاختلافات بين النموذجين، إذ تم تزويد “أونر فيجين برو” بكاميرا منبثقة قابلة للتعديل، و6 ميكروفونات بعيدة المدى، يمكن استخدامها للاتصال عبر الفيديو، بينما تبلغ دقة الشاشة 1080 بكسل بسرعة 30 إطارا في الثانية.

كما يأتي “أونر فيجين برو” مزودا بستة مكبرات صوت بقوة 10 وات، بينما يأتي “أونر فيجين” مع 4 مكبرات صوت فقط.

ومع ذلك، فإنه من غير المتوقع أن يتم طرح التلفزيون “أونر” في أسواق الدول الغربية في أي وقت قريب، إذ سبق أن صرحت هواوي بأنها تعتزم تركيز جهودها مع نظام التشغيل “هارموني” على السوق الصينية فقط في البداية، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يكون الجهاز متاحا في جميع أنحاء العالم قريبا.