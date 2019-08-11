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100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى
http://almnatiq.net/?p=761694
المناطق - الرياض

أدى أكثر من مائة ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى ، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

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