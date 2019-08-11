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الطوابع السعودية تخص ركن الحج بإصدارات تذكارية

الطوابع السعودية تخص ركن الحج بإصدارات تذكارية
http://almnatiq.net/?p=761700
المناطق - الرياض

ء” الركن الخامس ” من الموضوعات التي انفرد بها البريد السعودي ضمن إصدارته التذكارية، وتوج أول طابع عام 1398 هـ / 1978 م ،وحمل عنوانه ركن الوقوف بعرفات ،بقيمة 20 و 80 هللة .
وطيلة 42 عاماً دأبت مؤسسة البريد السعودي ، على إصدار مجموعات طوابع ” الحج ” وحملت موضوعاتها أركانه وواجباته والمواقيت والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة .
وظل ” الطابع البريدي ” سفيرا يطل على البعيد قبل القريب ويحمل في مكنونه الصغير ابعاداً ثقافية ومعرفية عن مختلف البلدان، حتى غيرت التقنية الرقمية من وسائل التواصل على مستوى العالم .
وحتى الآن تلتزم مختلف الدول بإصدار طوابعها ، ولها عالمياً هواة في جمعها واقتناء أندرها ، وغالباً ما تحتضنهم أندية أو جمعية ، ويقام لذلك المعارض والمزادات .

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