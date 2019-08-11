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قطار المشاعر يعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

قطار المشاعر يعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=761706
المناطق - الرياض

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام , من اليوم الثلاثاء الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر “12” قطارا من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى3″ الجمرات”) وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.
وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخميات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة ” حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي ، وحجاج مؤسسة جنوب أسيا، وحجاج الدول العربية ،وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا “.

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