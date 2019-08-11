التحالف يقصف مناطق تشكل تهديدا للحكومة اليمنية في عدن

التحالف يقصف مناطق تشكل تهديدا للحكومة اليمنية في عدن

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التحالف يقصف مناطق تشكل تهديدا للحكومة اليمنية في عدن

التحالف يقصف مناطق تشكل تهديدا للحكومة اليمنية في عدن
http://almnatiq.net/?p=761718
المناطق - الرياض

قصف التحالف العربي في اليمن مناطق تشكل تهديدا مباشرا لمواقع الحكومة اليمنية في عدن، بحسب بيان للتحالف.

وقال “استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية”. وتابع ” ستكون هذه العملية الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف”.

ودعا البيان المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لاستقلال جنوب اليمن “للانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة”. مؤكدا أنه “سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي”.

 

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