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أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري

أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري
http://almnatiq.net/?p=761735
المناطق - تبوك :

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على صحة الشيخ سداد بن محمود الفاخري احد اعيان منطقة تبوك والذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك . جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه له اليوم في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي وابناء الشيخ سداد الفاخري واطمأن سموه على صحة الشيخ سداد الفاخري داعياً سموه الله العلي القدير له الشفاء العاجل ومن جهته اعرب جمال بن سداد الفاخري عضو مجلس الشورى باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير مستغربه منه يحفظه الله ومتابعة سموه المستمرة لوالدهم وحرصه الدائم على السؤال عنه والأطمنان عليه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم مؤكدين بان سمو الأمير فهد بن سلطان دائماً ما يكون قريب من أهالي المنطقة داعين لسموه بأن يجزيه خير الجزاء وان يجعل هذا العمل في موازين حسناته

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